Reprodução Instagram - 11.6.2024 Deniziane passou por lipoaspiração

A fisioterapeuta, ex-BBB e influencer Deniziane Ferreira , de 33 anos, surpreendeu os seguidores na última segunda-feira (10), quando usou as redes sociais para compartilhar o resultado de duas intervenções cirúrgicas. Tratam-se de uma lipo lad e de uma mastopexia.



Segundo ela, o que motivou a busca por um procedimento estético foi as inseguranças que tinha em relação ao próprio corpo. Desde que engravidou e deu à luz Lucca, de 2, a ex-BBB passou a se incomodar com a flacidez na região dos seios e também da barriga.



“Para quem não sabe eu sou mãe, e depois da amamentação meus seios caíram, ficaram muito flácidos, e me incomodavam muito.

Então eu procurei uma clínica de confiança para realizar esse sonho meu", pontuou a fisioterapeuta.



Em processo de recuperação pós-operatória, a influencer já revelou ter aprovado o resultado da intervenção cirúrgica. “Estou totalmente feliz e recuperou a minha autoestima”, garantiu a ex-affair do gaúcho Matteus Amaral.



Assista o vídeo:

Deniziane fez uma lipoaspiração de alta definição (lipo LAD) e mastopexia, procedimento para corrigir as mamas, e compartilhou o resultado com os seguidores. pic.twitter.com/NuNeHN5O0n — Antenados (@canalantenados) June 11, 2024





