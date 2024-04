Reprodução: Globo/ Instagram Matteus e Deniziane

Vice-vencedor do "Big Brother Brasil 2024" , Matteus Amaral teve uma passagem repleta de romances no programa da Globo. O ex-BBB resolveu se manifestar em relação às polêmicas entre ele, Isabelle e Deniziane . O gaúcho se envolveu com as duas colegas de confinamento em momentos diferentes do jogo.





Deniziane terminou o relacionamento com Matteus enquanto estava no reality . Após ser eliminada, entregou que gostaria de se reconciliar com o estudante de engenharia agrícola. No entanto, o rapaz admitiu que não pretende voltar a se relacionar com a fisioterapeuta, conforme explicou em entrevista à Folha de São Paulo.





"Acredito que está resolvido o que a gente viveu. Só que a minha intenção, lá dentro da casa, não era sair, conversar e ficar junto. Minha intenção era conversar e deixar as coisas bem claras, porque eu fiquei com aquele sentimento de ter prejudicado ela [Deniziane]", afirmou o gaúcho.





O vice-campeão ainda comentou da 'chateação' da ex-sister , mas enfatizou que a decisão de encerrar a relação partiu dela, enquanto os dois ainda estavam confinados. "Estou vendo que ela está chateada, ouvi boatos. Mas a gente tinha parado de ficar, ela fez essa escolha ainda lá dentro", concluiu.





Mãe de Matteus não queria que o filho tivesse se relacionado com as ex-sisters

Luciene Amaral esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" na última quarta-feira (17). A matriarca disse que Matteus havia afirmado para ela que não se relacionaria de forma amorosa com nenhuma participante do programa . Era isso o que ela gostaria que o filho tivesse feito.

"Fiquei surpresa, o Matteus entrou na casa com o intuito de não se envolver com ninguém, disse que não ia entrar em relacionamento nenhum", revelou. "Eu preferia que ele não tivesse se relacionado com ninguém, preferia que tivesse seguido o que ele tinha me falado antes de entrar na casa [do 'BBB']", enfatizou.

Reprodução TV Globo e Instagram Mãe de Matteus preferia que o filho não tivesse se relacionado com ninguém





