Reprodução Elenco completo do BBB 24

O chefão da Globo Amauri Soares pegou a todos de surpresa ao anunciar uma nova atração na grade da Multishow que será comandado por duas ex-BBBs. A informação foi dada durante o Nosso Festival, um evento interno realizado pela Globo em São Paulo.



As duas escolhidas foram as amigas Fernanda Bande e Giovanna Pitel. Sem divulgar datas, Amauri afirmou: "Em breve, Pitanda, um programa com elas duas e produzido pelos estúdios Globo. Em breve, no Multishow". O momento do anúncio foi publicado no Twitter pela imprensa.

🚨AGORA: Executivo da Globo confirma que Fernanda e Pitel terão um programa juntas.



pic.twitter.com/QF4NRnpur6 — Dantas (@Dantinhas) April 24, 2024





Fernanda e Pitel subiram ao palco para comemorar o anúncio ao lado da apresentadora do evento, a jornalista Maria Júlia Coutinho, a Maju. As amigas comentaram o novo programa, além de fazerem brincadeiras e referências sobre a participação da dupla durante o " Big Brother Brasil 24 ".

A NANDA E A PITEL NO PALCO COM A MAJU COUTINHO!!! A GENTE VENCEU pic.twitter.com/Im7MdW2Wlp — Tuli Lou (@Louhatera) April 24, 2024

No Twitter, a equipe de Fernanda parabenizou a conquista a ex-sister dizendo: "Fernanda e Pitel são as novas apresentadoras do Multishow e vão ter um programa juntinhas. Ansiosos para acompanhá-las nessa nova jornada?! Por aqui estamos transbordando de orgulho."

FIM DO MISTÉRIO! Fernanda e Pitel são as novas apresentadoras do Multishow e vão ter um programa juntinhas. Ansiosos para acompanhá-las nessa nova jornada?! Por aqui estamos transbordando de orgulho 🤍 pic.twitter.com/50ziJq4GHf — Fernanda Bande 🐺 (@nandabande) April 24, 2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp