Reprodução Instagram - 17.4.2024 Veja antes e depois de Mani Rego, esposa de Davi, campeão do 'BBB 24'

Após ter vencido o prêmio de R$2,92 milhões com 60,52% dos votos , Davi Brito reencontrou a esposa, Mani Rego , de forma virtual, durante o "Bate-Papo BBB". Na madrugada desta quarta-feira (17), o ex-motorista de aplicativo se surpreendeu com o novo visual da companheira: "Hoje eu não vou dormir".





Ao ver a esposa, o baiano logo notou a mudança que ela fez no cabelo e rasgou elogios à ela. "Está bonita, fez o cabelo. Te amo, daqui a pouco estou chegando aí. Me aguarde, foram três meses te esperando", entregou o campeão do "Big Brother Brasil 2024" .





Mani, inclusive, atualizou o marido em relação aos acontecimentos ocorridos enquanto ele estava confinado no reality global, principalmente na briga em que chamou Lucas Henrique, popularmente conhecido como Buda , de "Calabreso", termo criado por Toninho Tornado .

Relembre

Isso porque, após o termo viralizar, a esposa de Davi criou um lanche de calabresa inspirado no termo . "Meu amor, criamos um sanduíche em sua homenagem, o X-Calabreso. Bombou! Vinha gente de outro estado, outro país, para conhecer o X-Calabreso", antecipou Mani.

