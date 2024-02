Reprodução/Instagram BBB 24: esposa de Davi rebate ataques por diferença de idade com brother

A polêmica envolvendo o termo "calabreso" continua sendo assunto nas redes sociais e também no "Big Brother Brasil 2024". Dessa vez, Mani Reggo, a esposa de Davi, participante que usou a expressão no reality, aproveitou a repercussão e lançou um lanche batizado como "X-Calabreso".







"Bom dia, calabresos do Brasil! Estou lançando na minha barraca o sanduíche X-Calabreso! Corre aqui na barraca da Mani [...] como tiveram muitos pedidos para preparar o X-Calabreso, vou fazer e colocar aqui na minha barraca para vender. Espero vocês aqui, viu?", escreveu ela, através do X, antigo Twitter.





Empresária, ela tem uma barraca de lanches em Salvador, na Bahia. Inclusive, foi nessa barraca que ela e o baiano, que está confinado no "BBB 24", se conheceram. O casal se relaciona há cerca de um ano e sete meses.





O termo "calabreso" tomou conta da Web após Davi tê-lo usado durante uma discussão com Lucas Henrique. A expressão foi vista como gordofóbica por outros competidores, como Michel e MC Bin Laden . No entanto, "calabreso" é apenas uma inversão de gênero do substantivo "calabresa". Toninho Tornado, criador do termo que viralizou, veio a público explicar o signficado e defender Davi .

Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente:

$ $ $