Integrante do grupo Pipoca no "Big Brother Brasil 2024", Davi protagonizou outro embate na madrugada desta quinta-feira (1º) , quando discutiu com Lucas Henrique e chamou o rival de "Calabreso". Dentro e fora do confinamento, o termo foi alvo de debates. Bin Laden e Michel insinuaram que o baiano foi gordofóbico, enquanto outros interpretaram de outra forma; entenda.





A discussão entre os participantes foi replicada nas redes sociais e também dividiu a Web. No entanto, embora tenha sido associado como uma ofensa para pessoas gordas por alguns competidores do "BBB", o termo não tem um significado pejorativo ou preconceituoso.





"Calabreso" se tornou uma expressão popular graças a Toninho Tornado. Ator e humorista, ele viralizou ao trocar o gênero do substantivo "calabresa" para "calabreso" e chamar pessoas próximas a ele dessa forma.





Inclusive, ainda que tenha criticado Davi e o acusado de godofobia, o próprio MC Bin Laden já fez uso do termo antes de ser confinado na casa mais vigiada do Brasil. A Web resgatou um vídeo do cantor falando "calabreso" e ele foi rotulado como "hipócrita" por espectadores nas redes sociais .

Confira os comentários de internautas:

bin laden é tão hipocrita mds https://t.co/fyfwSCjL7r — tha (@avlanchx) February 1, 2024





davi alugou um triplex na casa simplesmente porque usou o termo “calabreso” pic.twitter.com/PmjnpC2kLq — ؘ (@fcomwnts) February 1, 2024





Pra quem não entendeu a giria “calabreso”, É um meme feito pelo Toninho tornado na brincadeira. #BBB24 pic.twitter.com/D9srRhsXcB — manel (@fckmanel) February 1, 2024





Depois de acordar e ver que até falar calabreso nesse BBB virou motivo de pauta para o Michel #BBB24

pic.twitter.com/CM48YT1tZJ — Mayara Kelly 🚘🏹 (@eumayarakelly) February 1, 2024









