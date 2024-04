Reprodução/Instagram Esposa de Davi revela que fez acordo com o brother antes do BBB 24

Um dia antes da final do BBB 24, a esposa de Davi compartilhou um vídeo recordando a história do relacionamento com o baiano.

Além de detalhar o início do namoro, Mani Rego revelou um acordo que fez com o marido antes da entrada dele no reality.

A empreendedora contou que nunca esteve tão longe do marido por tanto tempo. "Três dias antes [do confinamento], foi o mais difícil. Chorava muito, mas em nenhum momento eu falei: ‘Não vá’. Acho que seria egoísmo da minha parte impedir ele", comentou.

"A única coisa que eu exigi foi que ele não me envergonhasse. Foi essa palavra que usei pra ele. 'Não me traia. Não me envergonhe lá dentro. Você tem o direito de entrar solteiro'", afirmou.

Mani explicou que Davi não quis se separar para se confinar no programa e garantiu que a respeitaria. "Teve momentos que eu achei que não iria conseguir. No começo, foi muito difícil. Chorava muito. Chorava todo dia. Chorava o tempo todo de saudade. Ele levou nossa história para programa. Ele conta nossa história. Ele é grato por nossa relação e eu tenho muito orgulho de Davi", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp