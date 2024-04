Reprodução/Gshow/Jacyara Pianes A mãe da sister deu sua opinião sobre o affair da filha

Na madrugada desta quinta-feira (11), Isabelle Nogueira e Matteus Amaral protagonizaram diversos beijos na casa mais vigiada do Brasil. O romance tem feito sucesso nas redes sociais e Jaqueline Nogueira, mãe da modelo, comemorou o primeiro beijo em frente às câmeras entre os dois: "O Amazonas e o Brasil todo estavam esperando por esse beijo".



"A Isabelle sempre foi aberta comigo. Somos mãe e filha, mas, principalmente, amigas. Ela sempre me contava as coisas. Agora que estou vendo, nem precisa me contar. Estou tranquila. No domingo, achei engraçadinho e bonitinho ele falar que não era boi-bumbá, mas que o beijo estava garantido. Eu apoio", disse à revista Quem.

"Ele é do jeito que ela gosta, aventureiro, gosta de dançar, não bebe muito, não fuma... A Isabelle é geração saúde", garantiu.





A mãe de Isabelle Nogueira ressaltou que ainda não conversou com a família de Matteus Amaral: "Não troquei nenhuma ideia com a mãe do Matteus, mas seria bem-vinda. A história deles é muito bonita, bem parecida com a minha história. Também fui criada com a minha avó".

"Ele já conquistou o coração dela. A Isabelle que o beijou. Ela fez uma promessa que se ela ficasse na casa, ela o beijaria e foi o que aconteceu. Minha filha é uma mulher de palavra. E ele é um príncipe e respeitador. Só que dentro da casa é uma coisa, tem a carência da família e amigos. Só aqui fora vamos ver se vai para frente. Mas ele já conquistou o coração dela e o meu", admitiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko