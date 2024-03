Reprodução / TV Globo Davi considera se candidatar à presidência do Brasil: ‘Se Deus permitir’

Durante a madrugada desta terça-feira (19), Davi, Matteus, Beatriz e Alane falavam dos planos futuros depois do reality. O motorista de aplicativo volta a comentar a vontade de se formar em medicina e ainda sonha alto com a presidência do Brasil.

"Eu ia estudar, focado, seguindo minha meta. Eu só ia estudar pra ser alguém na vida mesmo, grande. Ser um médico amanhã, cirurgião, estudar mais ainda, fazer um bacharelado aí...", afirmou.

"Quem sabe, amanhã ou depois, virar até o Presidente do Brasil", considerou o baiano. "Pensar grande, né, irmão. Ocupar até o lugar de Lula. É Lula saindo, e eu entrando. Bora, Brasil, tocar o barco", acrescenta ele. "Votem no Davi", brinca Matteus.

"Eu tenho 21 anos de idade. Com 50 anos, eu quero, se Deus permitir, até virar Presidente. Tem que estudar, vou investir muito nos meus estudos", completa o brother.

“Vou ocupar o lugar de Lula, é Lula saindo e eu entrando…”



Hahahahahahahahaha



Davi apertou 13 com força ⭐️❤️ @LulaOficial pic.twitter.com/ksdNFLuso4 — ★ Pri 🐘 (@prirodriguesofc) March 19, 2024





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente







Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp