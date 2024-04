Reprodução Instagram/Globo - 15.4.2024 Matteus, Davi e Isabelle são os três finalistas do 'BBB 24'

A grande final do "Big Brother Brasil 2024" acontece nesta terça-feira (16). Na disputa, Isabelle, Matteus e Davi batalham pelo prêmio de R$2,92 milhões. O segundo colocado ganha R$150 mil, enquanto o terceiro leva R$50 mil.







De acordo com enquetes feitas pela reportagem do iG Gente , o primeiro lugar deve ser assumido pelo baiano Davi , que protagonizou os enredos da competição durante o programa. A parcial aponta 54% de votos para o brother.





Já em relação ao segundo colocado os números são menos expressivos. Além de serem aliados do favorito, Isabelle e Matteus formaram um casal na reta final do reality, o que uniu ainda mais as torcidas do trio.





No entanto, quem deve ficar com o prêmio de R$150 mil é o gaúcho Matteus, que já soma 32% dos votos. A manaura Isabelle fica com o terceiro lugar e já recebeu 14% dos votos coletados na parcial.

Como foi formada a grande final do 'BBB 24'

Alane deixou o reality no domingo (14) , quando disputou a última berlinda da temporada com o casal Isabelle e Matteus. Davi não passou pelo paredão. Isso porque, na sexta-feira (12), ele venceu a prova de resistência que deu lugar ao primeiro finalista .

