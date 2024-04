Reprodução Instagram/ Globoplay - 15.4.2024 Tadeu Schmidt e Matteus

À frente do “Big Brother Brasil” desde 2022, Tadeu Schmidt virou alvo de críticas e reprovações nesta segunda-feira (15). O motivo? As falas dele sobre “genética” e “pureza” durante o discurso direcionado ao gaúcho Matteus na atual temporada do programa.



Em dado momento da atração, o jornalista disse que “a combinação da genética mais a criação” de Matteus o fizeram ser um “rapaz que é a imagem da pureza”. As declarações foram rechaçadas por internautas nas redes sociais.



Grande parte dos espectadores comparou o discurso com a eugenia nazista, defendida pelo ditador autoritário Adolf Hitler. “Que discurso nojento”, declarou um usuário do X, antigo Twitter.



Confira a reação da web:

Esse discurso todo enviezado à eugenia naz*sta, nos tempos de hoje alguém com alcance do Tadeu afirmar que a GENÉTICA induz ao perfeccionismo de alguém, a “incapacidade de cometer maldade” VERGONHOSO E RACISTA! #bbb24



pic.twitter.com/aWzCp9qMrR — janyne perronita 🚗 (@wondernyne) April 15, 2024





Bom dia a todos, ainda pensando nesse discurso do apresentador milhares de vezes mais problemático que a fala de qualquer participante. Agravante que alguém deve ter feito a revisão e isso PASSOU. pic.twitter.com/7Jz4PbpmNu — Matheus Agostin (@matheusagostin) April 15, 2024





tadeu foi mirar no discurso sobre as avós de mateus e acertou na eugênia, to chocado q um jornalista do nível dele n se tocou como isso abriria margem pra outra interpretaçao https://t.co/BKnFjiHRoU — preso e queijunto (@henricuzao) April 15, 2024





O discurso de ontem do Tadeu pro Matteus tem bastante a ver com aquela senhora, a tal da Eugenia... #BBB24 — Ricky 🚗 (@_talkshowhost_) April 15, 2024





Ouvi só agora o discurso do @tadeuschmidt pro @BahMatteuss no último paredão do @bbb , é sério que o Tadeu relacionou bondade com genética? Isso em 1800 e pouco tinha outro nome (EUGENIA)..Lamentável! #BBB24 — Fabiane Costa (@CostFabiane) April 15, 2024



Até a publicação deste texto, o apresentador Tadeu Schmidt não havia se pronunciado em relação à polêmica. O jornalista era âncora do “Fantástico”. Ele assumiu o comando do “BBB” em 2022, após a saída do antigo apresentador Tiago Leifert .

