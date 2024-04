Reprodução Instagram Camila Moura e Lucas Henrique

Após ter sido eliminado do “Big Brother Brasil 2024” com 64,49% dos votos , Lucas Henrique esteve no “Bate-Papo BBB” na madrugada desta quarta-feira (10) e falou pela primeira vez sobre o divórcio dele e de Camila Moura.



“A casa [do ‘BBB’] mexe muito com nossos sentimentos, a gente sente falta de coisas muito importantes pra gente. A gente vai ter oportunidade de conversar, trocar uma ideia. Não sei como as coisas estão, mas respeito muito o que ela [Camila] sentiu, e que a gente siga da melhor forma possível, tanto pra mim como pra ela”, iniciou.



Camila Moura , ex-mulher do participante, decidiu colocar um fim na relação após o comportamento do então marido no “BBB”. O capoeirista deu algumas cantadas na também já eliminada Giovanna Pitel e trocou carinhos com a ex-sister. A aproximação entre eles resultou no divórcio.



Lucas Henrique analisou a proximidade dele e de Pitel. “Vi força dela como jogadora também, pra sobreviver o maior tempo dentro do game. Sempre tentei manter distância do contato físico. As emoções ficam muito à flor da pele lá dentro”, comentou.



“Sei o que senti, o respeito que sinto pela Pitel, mas isso é pra conversar com minha esposa e o que vai acontecer depois disso”, finalizou Lucas Henrique, que será entrevistado por Ana Maria Braga no “Mais Você” desta quarta-feira (10).

