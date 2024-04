Reprodução Instagram/Globo - 15.4.2024 Matteus, Davi e Isabelle são os três finalistas do 'BBB 24'

A grande final do "Big Brother Brasil 2024" acontece nesta terça-feira (16), sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt . a manaura Isabelle, o gaúcho Matteus e o baiano Davi formam o trio de finalistas do reality dirigido por Boninho .





Os pipocas batalham pelo prêmio de R$2,92 milhões. O jogador que receber a segunda maior quantidade de votos leva R$150 mil. Já o menos votado ganha leva R$50 mil. Os três ganhadores já parecem estar definidos, segundo enquetes feitas pela reportagem do iG Gente .





A disputa pelo posto de campeão da temporada fica entre Matteus e Davi . Ambos acumulam uma enorme base de fãs, com destaque aos conterrâneos dos lugares em que nasceram. Matteus é natural de Alegrete, Rio Grande do Sul. Já Davi nasceu em Salvador, na Bahia.





No confronto, quem deve levar a melhor, segundo a última parcial da reportagem, é Davi , que deve receber 54% dos votos. O gaúcho vem logo atrás com 32% dos votos. O terceiro lugar é reservado à manauara Isabelle Nogueira , que chegou no indíce de 14%.



Como foi formada a grande final do 'BBB 24'



Davi foi o primeiro finalista da temporada e não passou pelo paredão. Isso porque, na sexta-feira (12), ele venceu a prova de resistência que imunizava o ganhador da última berlinda .





Dessa forma, Alane, Isabelle e Matteus se enfrentaram. No último domingo (14), a bailarina levou a pior na disputa contra o casal formado na reta final do reality . Ela foi a última eliminada com 51,11% dos votos em uma disputa acirrada contra a manauara.

Quem merece ganhar? Aproveite para votar:

Quem merece vencer o #BBB24 ? Davi, Isabelle ou Matteus? — iG Gente (@iggente) April 15, 2024





