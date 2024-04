Reprodução/Globo - 10.04.2024 Camila Moura e Lucas Buda no 'Mais Você'

Camila Moura, ex de Lucas Buda, fez uma aparição surpresa no Mais Você desta quarta-feira (10). A influenciadora entrou em contato pela primeira vez com o participante do BBB 24.



Aos prantos, ela se mostrou decepcionada com o brother e revelou que tentou conversar com ele durante a madrugada pós eliminação, mas não obteve resposta. "Só acho uma pena nosso primeiro contato ser assim. Eu mandei uma pessoa da nossa confiança entregar as coisas para ele", iniciou Moura.

"Acho uma pena nosso primeiro contato ser assim... lamento muito. Eu tentei, eu tentei. Você sabe que eu te apoiei. Tentei cuidar de você até a hora que percebi que não ia conseguir cuidar de mim. Fui internada, hospitalizada", disse ela aos prantos.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

"Não desejo nada de ruim para você. Sinto muito... Agora preciso me cuidar. Perdi 20kg em 30 dias, estou com problemas de saúde. E é uma pena eu conseguir falar a primeira vez com você e o Brasil ver. Esperei sua ligação de madrugada", revelou ela.

Assista aqui o depoimento de Camila Moura no Mais Você:





Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: