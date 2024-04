Reprodução/Globo - 09.04.2024 Alane Dias no 'BBB 24'

Eliminada do "Big Brother Brasil 2024" no último domingo (14), a bailarina e atriz Alane Dias surpreendeu os espectadores com a reação dela ao saber que não chegou à final do programa.





Quando Tadeu Schmidt anunciou o resultado, Alane se desestabilizou, batendo em si mesma e gritando insultos a si própria. A competidora foi acolhida pelos colegas de confinamento e, posteriormente, pelo próprio apresentador do reality global.





A ex-sister deixou a casa mais vigiada do Brasil depois de receber 51,11% dos votos em um paredão acirrado no qual enfrentava a manaura Isabelle Nogueira e o gaúcho Matteus, que receberam, respectivamente, 46,66% e 2,23% dos votos .





Com isso, a grande final do reality conta com o casal e também com o baiano Davi Brito. O competidor venceu a última prova de resistência da temporada, que ocorreu na última sexta-feira (12), e se consagrou como primeiro finalista, sem precisar passar pela berlinda do programa .





Alane esteve perto de ser uma das finalistas e já havia passado outras oito vezes pelo paredão. Integrante do grupo Fadas, a bailarina protagonizou embates ao decorrer do jogo, porém nunca ganhou uma prova do líder ou do anjo.

