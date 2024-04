Reprodução/Gobo BBB: Tadeu sugere novo nome artístico para MC Bin Laden: 'Não combina'

Tadeu Schmidt não deixou a oportunidade passar ao se encontrar com MC Bin Laden após a eliminação do BBB 24 .

Ao vivo, o apresentador sugeriu uma mudança do nome artístico do cantor de funk. "Posso deixar uma dica? Vamos trabalhar em um nome artístico mais legal", comentou ele.





"Bin Laden, aquele terrorista, não combinada nada com esse cara de coração enorme! Imagina o susto no mundo quando subir a hashtag 'ESTAMOS COM BIN LADEN'", completou Tadeu.

Sem graça, o Camarote revelou que está para anunciar a novidade para o público, mas preferiu passar o programa com o nome pelo qual já é conhecido.

PASSANDO MAL COM ISSO AQUI KKKK pic.twitter.com/81W0FbjNhu — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 5, 2024





