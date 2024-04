Reprodução/Globo - 14.04.2024 Último paredão do 'BBB 24' tem disputa acirrada entre Alane e Isabelle





A final do "BBB 24" será definida na noite deste domingo (14), após a eliminação de um participante. Alane, Isabelle e Matteus enfrentam o último paredão da temporada e os dois deles estão prestes a se juntar a Davi na final.





Segundo a última parcial da enquete do iG Gente, Matteus já está na final, pois recebeu apenas 4,3% dos votos do público. Contudo, o embate entre Alane e Isabelle é acirrado e pode ser decidido nos últimos minutos da votação.

Boninho, diretor do reality show, revelou que este é o paredão "mais apertado" da edição , o que fica visível com as porcentagens próximas entre a atriz e a dançarina na enquete. Contudo, a parcial final aponta que Isabelle tem menos chances de sair, com 45,8% dos votos.

Enquanto isso, Alane deve ser eliminada do reality show às vésperas da final, com 49,9% dos votos. O "BBB 24" chega ao fim na terça-feira (16).

QUEM VOCÊ QUER ELIMINAR DO BBB 24? ALANE, ISABELLE OU MATTEUS? VOTE AGORA! — iG Gente (@iggente) April 13, 2024





