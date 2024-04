Reprodução/Instagram/Globo - 14.04.2024 Fora do 'BBB 24', MC Binn disse que Vinicius ficou 'bolado' com romance de Isabelle e Matteus





Eliminados do "BBB 24", MC Binn e Vinicius Rodrigues se encontraram neste sábado (13) e comentaram acontecimentos recentes do reality show da Globo. O cantor gravou uma das conversas no encontro e contou aos seguidores como o atleta reprovou o romance de Isabelle com Matteus.





Segundo o funkeiro, Vinicius ficou "bolado" com o envolvimento da dançarina com o estudante. "Ficou bolaodo com o Alegrete. Alegrete, na hora que você sair, o Vini vai ficar bolado [...] A mina que ele se apaixonou", declarou Binn, em uma live no Instagram.

"Já deu boot [tênis] para o cara", reagiu o atleta, relembrando como deu um tênis emprestado para Matteus, mas o brother de Alegrete emprestou o item para Davi. Vinicius ainda provocou: "Otário é quem cai na flechada".

Em meio a repercussão das declarações, os ex-brothers voltaram a aparecer na rede social do cantor para ressaltar que Vinicius "não tem raiva" de Matteus. "Ele é bonzinho, ele merece. Só tinha que ter usado meu tênis", afirmou o atleta.





