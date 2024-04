Reprodução/Globo - 14.04.2024 Boninho falou do último paredão do 'BBB 24'





Boninho falou do último paredão do "BBB 24", que vai eliminar um participante na noite deste domingo (14). Segundo o diretor do reality show da Globo, esta é a berlinda "mais apertada" de toda a edição de 2024.





Alane, Isabelle e Matteus enfrentam a disputa. Segundo a última parcial da enquete do iG Gente, o brother já está com a vaga garantida na final, enquanto a votação entre as sisters segue apertada .

Boninho adiantou como o resultado pode ter reviravoltas, a depender dos votos do público nas próximas horas. "É o paredão mais apertado e vai ser definido aos 45 do segundo tempo. É uma briga enorme", disse no Instagram.

"E vocês, se deixarem de votar, pode acontecer do seu escolhido sair e aí não tem choro nem vela. Eliminado é eliminado, a palavra da maioria", completou. Os dois participantes que se salvarem do paredão se juntam a Davi na final da temporada, na terça-feira (16).





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: