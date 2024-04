Reprodução/Globo - 10.04.2024 Beatriz e Davi protagonizaram atritos da noite no 'BBB 24'





Os atritos entre Beatriz e Davi na reta final do "BBB 24" continuaram repercutindo na madrugada desta quarta-feira (10). Após a eliminação de Lucas e a última prova do líder da edição , o baiano tentou se reconciliar com a paulista, mas o bate-papo terminou com uma ameaça da vendedora. A noite também foi marcada por provocações entre Isabelle e Matteus. Confira o resumo!





Reações com paredão

Matteus venceu a prova do líder e Beatriz, Davi e Isabelle caíram no 20º paredão da temporada. Ao retornar para a casa após a competição, o Top 5 falou da formação da berlinda. As emparedadas, por exemplo, concordaram que "nada muda" entre as duas, depois de votos trocados.





A vendedora também ficou abalada por cair na berlinda com dois aliados e recebeu o apoio de Alane e Matteus enquanto chorava. A atriz tentou tranquilizar a amiga, apontando que Davi também deve estar com medo do paredão.





Alane para Beatriz: "Se você tiver com medo, você vai com medo mesmo, porque você vai conseguir" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ZW7JwD8evp — Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2024





Alane: "Ele sabe do teu potencial. Ele não é bobo, ele sabe... Ele deve tá apavorado também, é porque ele não vai expressar" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/DJwOfGqgu7 — Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2024





Reconciliação?

Beatriz continuou lamentando o paredão no quarto fada, onde Davi entrou mais tarde e tentou se reconciliar com a sister, após as brigas que tiveram no jogo . O baiano avaliou como ambos estão tristes no atual momento do confinamento e desejou boa sorte para a paulista.

Apesar do tom amigável da conversa, a vendedora logo negou um abraço oferecido pelo motorista de aplicativo e se mostrou resistente com uma reconciliação. A sister avaliou como a postura do brother "dói" nela e disse que respeita a opinião de Davi, mas não concorda com o participante. O bate-papo quase gerou uma nova discussão entre os dois.

Davi: "Eu jogo sim, como você também joga, você também é uma grande jogadora. Mas você sabe que na hora de conversar de jogo a gente tem que saber separar as coisas" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/pGGFoYaHJ7 — Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2024





Davi chama Beatriz para conversar: "Queria deixar claro para você que assim como você também tá triste, eu também tô triste" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/6ATr9L06aF — Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2024





Beatriz para Davi: "Tem atitudes que doem até mais que um voto na pessoa, sabe?" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/sFbyUbQBKX — Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2024





Beatriz para Davi: "Qual é o ponto que você não entendeu? Não me procure mais" 💥 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/qMbzxRLzB4 — Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2024





Ameaça

Beatriz desabafou sobre a tentativa de reconciliação de Davi em uma conversa posterior com Alane. A vendedora criticou a postura de "jogador" e "falsa" do brother, ressaltando que não quer mais conversar com ele. A sister ainda fez uma ameaça envolvendo o baiano.

"Ele vai me procurar e não vou falar. Se ele começar a vir atrás de mim, vou ao Confessionário falar com a produção: 'Está me perturbando, está vindo atrás de mim o tempo todo' [...] Não quero resolver. Se ele acha que tinha uma amizade entre a gente, pensasse no que ia pontuar no Sincerão", declarou, relembrando que foi chamada de "egoísta" por ele na dinâmica.

Beatriz: "Ele [Davi] é jogador, ele quer ficar tentando se sobressair por causa do Paredão, que eu conheço o tipo aí" 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/7iggFTSTFf — Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2024





Beatriz sobre Davi: "Se ele falso, isso aí diz sobre ele. Eu não sou falsa" 👀 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/fxkPjDDDA1 — Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2024





Beatriz sobre Davi: "Se ele começar a vir atrás de mim, eu vou no Confessionário falar com a produção: 'tá me perturbando, tá vindo atrás de mim o tempo todo'" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/WFgf4ltvlf — Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2024





Provocações

Enquanto os atritos de Beatriz e Davi se desenrolavam, Isabelle e Matteus tiveram uma noite marcada por provocações. O líder inicialmente desejou boa sorte para a sister no paredão e a dançarina apontou a "incoerência" na situação, já que ele a indicou para a posição. No entanto, eles logo se abraçaram e continuaram trocando carinhos na noite.

Matteus: "Boa sorte, tá?"

Isabelle: "Tu me indica ao Paredão e vem me desejar boa sorte? Quanta incoerência"

Matteus: "Ah, tu é assim? Tá" 🗣️ #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/qyV6GIilqp — Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2024









Antes de dormirem juntos, os dois seguiram se provocando na cama. O brother fez carícias na sister e provocou que não podia beijá-la. Entre risadas, Isabelle voltou a falar da incoerência de Matteus.









Isabelle: "Como que eu vou dar beijo em uma pessoa que me coloca no paredão, que incoerência é essa?"



Matteus: "Eu não quero mais te dar um beijo."



Isabelle: "Tu não quer? Ah tá que tu não quer."



Matteus: "E tu quer?"



pic.twitter.com/RNS0hq7Ks1 — Dantas (@Dantinhas) April 10, 2024









