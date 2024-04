Reprodução Aos gritos, Beatriz e Davi voltam a brigar no BBB 24: 'Faz seu show'

Os participantes do "BBB 24" Beatriz e Davi voltaram a brigar na tarde desta terça-feira (9), horas depois da confusão gerada no Sincerão da última segunda-feira (8). Desde a madrugada, os participantes estão trocando alfinetadas e discutindo.

Na área externa, Davi foi procurado por Alane para conversar, sabendo que o conflito não foi resolvido na madrugada devido os envolvidos não aceitarem a opinião um do outro.

Assim como no pós-Sincerão, a conversa escalou para uma troca de acusações e alfinetadas aos berros. A rixa iniciou após o baiano dedicar a placa "egoísta" para a anunciante do Brás durante a dinâmica. Desde então, ele está justificando a escolha do termo ao mesmo tempo que Beatriz rejeita a crítica e se defende.

"Ela é tão egoísta que não quer ouvir. Falou tudo que quis e na hora de eu falar, disse que não quer conversar. Você é tão egoísta que não escuta nada", disse Davi, após Beatriz abandonar a conversa.

E a treta de Davi e Bia continuaaaaa #bbb24 pic.twitter.com/IfOggqbMcq — BBBabi (@babi) April 9, 2024

A participante foi para o jardim e começou a rodopiar e gritar que não é egoísta. "Faz seu show", ironizou o baiano.

davi e beatriz seguem quebrando o pau pic.twitter.com/vfHc4q4FH7 — luscas (@luscas) April 9, 2024

Para Alane, Beatriz explicou o motivo da revolta dela. "[Davi] começou com o argumento dele assim, que aqui é uma escola e eu não sei separar as coisas. Só que quando ele diz isso, ele quer distorcer o argumento dele", alegou.

Na sala, Davi continuou apontando que Beatriz foi egoísta na prova do líder que exigia concentração. Na ocasião, ela chegou a ser repreendida por Tadeu Schimidt por ficar falando alto sozinha, desconcentrando os colegas.

O baiano também acusou de egoísmo quando Beatriz insistiu em vestir roupas feitas de casca de frutas, gerando punição coletiva para todos os membros da casa. Devido a isso, eles tiveram que experienciar pela segunda vez o "Tá com Nada".

Davi: "Isso pra mim é atitude infantil. In-fan-til"



Beatriz: "A banana te doeu tanto? Por que você não falou no Sincerão, então?" #BBB24 pic.twitter.com/YotZ7hsZ8E — Dantas (@Dantinhas) April 9, 2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: