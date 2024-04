Reprodução/Globo - 08.04.2024 Aproximação de Matteus e Isabelle incomodou Alane e Beatriz em noite no 'BBB 24'





A penúltima semana do "BBB 24" começou com muitas lamentações entre o Top 6. A madrugada desta segunda-feira (8) foi marcada pela eliminação de Giovanna, a formação de um novo paredão e reclamações sobre acontecimentos da reta final do jogo, como a aproximação entre Isabelle e Matteus. Confira o resumo da noite!





Lamentações

Logo após o fim do programa ao vivo, Alane chorou sozinha enquanto lamentava que caiu em mais uma berlinda na temporada. A sister está em uma disputa com Isabelle e Lucas Buda. Beatriz abraçou e consolou a amiga na ocasião.









A atriz também lamentou que precisou votar em Isabelle no paredão. A sister conversou com a dançarina na madrugada e pediu desculpas pelo voto, mas ponderou como a ação era esperada na reta final do jogo.



Alane para Isabelle: "Eu votaria no Davi antes de votar em ti" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/UDPfj85MEE — Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2024





Apesar do momento compreensivo com Isabelle, a amazonense foi alvo de reclamações de Alane e Beatriz. As aliadas se incomodaram com a aproximação da dançarina com Matteus nos últimos dias, que envolveram até a movimentação de edredom .



As sisters, que já apoiaram um romance entre os dois, opinaram que as intimidades aconteceram como uma maneira da dupla se salvar na reta final do jogo. Alane e Beatriz ainda lamentaram como Davi, Isabelle e Matteus seriam os favoritos do público.

"Lá dentro tá as mil maravilhas, né?", avaliou a vendedora, sozinha com a atriz na área externa. "O maior sorrisal. Davi líder, o pódio do Davi lá feliz. Aí a câmera deve estar bem lá na cozinha e o Twitter a galera: 'Meu pódio, meu Top 3'. E a gente aqui", reclamou a atriz.



🗣️ Alane para Beatriz: "Isabelle e Matteus tão fazendo tudo certo... Tão se salvando" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/NDP3vMttql — Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2024





🗣️ Beatriz: "Lá dentro tá as mil maravilhas, né?"



🗣️ Alane: "O maior sorrisal! Davi líder, o pódio do Davi lá feliz. Aí a câmera deve tá bem lá na cozinha e o twitter a galera: 'meu pódio, meu TOP 3', e a gente aqui!" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/ApkIrH0xAW — Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2024





Troca de carinhos

Enquanto Alane e Beatriz reclamavam de um possível favoritismo do trio, Isabelle e Matteus seguiram trocando carinhos nesta madrugada. A dupla dançou e trocou beijos na bochecha, flertes e abraços. Davi ainda pediu "respeito" enquanto o brother beijava o pescoço da sister na cozinha.





Matteus e Isabelle não se desgrudam mais #BBB24



pic.twitter.com/wRa21n9wpW — Dantas (@Dantinhas) April 8, 2024





É que eu ainda sou aquele assunto delicado 🗣 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/lXv3MTAe5H — Big Brother Brasil (@bbb) April 8, 2024





Matteus também brincou sobre a possibilidade de Isabelle se casar com ele. Isabelle ainda prometeu beijar o brother na próxima festa, de quarta-feira (10), caso ela volte do paredão.

Isabelle vai beijar Matteus na quarta feira, se ela voltar do Paredão #BBB24



pic.twitter.com/4w8vJDdmsd — Dantas (@Dantinhas) April 8, 2024





Isabelle: “Davi disse que o homem que casar comigo está feito”



Matteus: “E se ela casar com um lá do Alegrete, aí Deus o livre” #BBB24



pic.twitter.com/7mI7dKAoJP — Dantas (@Dantinhas) April 8, 2024









Já no quarto do líder, Isabelle celebrou a primeira liderança de Davi e se empolgou junto ao aliado no espaço. Os dois descobriram os 31 votos que o baiano recebeu na temporada e o brother ainda questionou se a dançarina gostava realmente de Matteus.













