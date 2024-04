Reprodução Bode é o campeão do 'The Masked Singer'; veja quem é o famoso

Neste domingo (7), foi ao ar a final da 4ª temporada de "The Masked Singer", coroando a vitória do personagem Bode, interpretado pelo ator Silverio Pereira. As personagens Sereia Iara e Preguiça também foram desmascaradas durante a atração da Globo.

Fantasiado de Bode, Silverio Pereira encarou as apresentações individuais cantando duas músicas, "Poema" e "Força Estranha". O participante foi escolhido pelo público e posteriormente coroado campeão pelos jurados.

O Bode campeão é o Silvero Pereira. #TheMaskedSingerBR pic.twitter.com/uCstBkyyYo — Sérgio Santos (@ZAMENZA) April 7, 2024





Como foi a final?

Na abertura do programa, Ivete Sangalo e os participantes finalistas apresentaram "Isn't She Lovely", de Stevie Wonder, e "Uptown Funk", de Bruno Mars. Na sequência, cada participante apresentou duas músicas solo.



A primeira parte da decisão ficou sob responsabilidade da plateia. Os dois mais votados seguiram na disputa, que no final, foi definida pelos jurados Paulo Vieira, Taís Araujo, Sabrina Sato e José Loreto.

Na primeira rodada, a Sereia apresentou "The Best", de Tina Turner, e na última, "Total Eclipse of The Heart", de Bonnie Tyler. A participante não foi escolhida entre os dois mais votados e teve a identidade revelada. Por trás da fantasia, estava a atriz Evelyn Castro, garantindo o terceiro lugar.

Vice-campeã, a personagem Preguiça cantou "If I Ain't Got You", de Alicia Keys, na primeira rodada, e "Listen", de Beyoncé, na última. Quem estava por trás da máscara era a atriz e cantora Ludmillah Anjos.

🚨Evelyn Castro e Ludmillah Anjos estavam por trás das fantasias de Sereia Iara e Preguiça no #TheMaskedSingerBr : pic.twitter.com/g7cUJt8JjX — Luan Carvalho (@Luan84039399) April 7, 2024









Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: