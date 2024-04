Reprodução / TV Globo BBB 24: Beatriz analisa discurso de Tadeu: ‘Preocupada comigo mesma’

Durante a madrugada desta segunda-feira (8), Beatriz fala com Davi do discurso de Tadeu Schmidt. A vendedora opina que foi para ela.

"Só que esse negócio da atitude não foi para Giovanna, eu tenho certeza", afirma a Beatriz. Davi diz que é algo para se pensar e avalia: "Todo discurso que o Tadeu traz é aquela questão, ele enfatiza que serve para todo mundo, não é só para quem está no Paredão, é para casa geral, e ele já falou muitas vezes: 'Isso não serve apenas para quem está ficando, é para todo mundo'. Não é só às vezes para quem está emparedada. Pode trazer um recadinho sútil para a casa".

"Eu senti que foi um recado mesmo e não foi muito sutil. Essa parte não encaixa para a Giovanna. Eu tentei pensar onde que encaixa e não encaixa", responde a vendedora. Ela segue tentando decifrar o discurso de Tadeu. "E eu fiquei pensando onde Giovanna cabe nessa segunda parte que eu fiquei assustada, me assustou", expõe a sister. Isabelle entra na conversa e opina que o discurso pode ser para ela. "Não, Isabelle, pode ser para mim", rebate Beatriz.

"Eu acho que isso aí foi para todo mundo. Se foi um recado, foi para todo mundo", discorda Davi. "Não, até porque eu errei, até falei para Alane, na pista de dança. Eu não deveria ter ficado perto de vocês, eu fiquei porque...", continua a sister, mas Davi corta ela e opina: "Eu acho que isso daí não tem nada a ver". "Tem tudo a ver. Eu senti como recado. Foi um recado. [...] Só que Tadeu foi muito claro, uma atitude de alguém vai gerar uma reação em alguém, esse alguém vai ter a reação dele, que vai gerar em outra pessoa e vai mudando o rumo. De mudar rumo. Eu estou muito preocupada comigo mesma. Apavorada já estou. Saber que uma atitude mudou tudo é para lascar tudo" rebate a sister.

