Vídeo: Matteus e Isabelle vão para de baixo do edredom no 'BBB 24'

Neste domingo (7), Matteus e Isabelle foram parar de baixo do edredom, gerando suspeitas sobre ter acontecido um beijo entre os participantes. Ao longo do dia, o gaúcho e a amazonense trocaram carinhos e declarações.

A tarde deste domingo foi bastante movimentada no quarto fadas. Isso porque Matheus e Isabelle estreitaram a relação e movimentaram o edredom, fazendo com que sons de contato fossem identificados.

Enquanto nas redes sociais os fãs torcem para uma aproximação definitiva, a dupla faz mistério sobre ter rolado beijo ou não.

Isabelle e Matteus deram o primeiro beijo embaixo do edredom. #BBB24



pic.twitter.com/4uGqQJBgbo — CHOQUEI (@choquei) April 7, 2024

Mais cedo, Matteus impressionou ao dedicar uma cantada para a amazonense. "Sei que não sou Boi-Bumbá, mas o nosso beijo está garantido", declarou, arrancando risadas da sister.

A cantada fez referência ao fato de Isabelle ser a cunhã-poranga do Boi Garantido, tradicional do Festival de Parintins.

Matteus lança uma cantada para Isabelle: "Eu sei que eu não sou boi bumba, mas eu acho que nosso beijo está garantido." #BBB24 pic.twitter.com/7BZTqGNyXt — Dantas (@Dantinhas) April 7, 2024









