Reprodução/Globo - 08.04.2024 Alane, Isabelle e Lucas Buda enfrentam o 19º paredão do 'BBB 24'





Mais um paredão foi formado no "BBB 24", na noite de domingo (7). Alane, Isabelle e Lucas Buda caíram na 19ª berlinda da edição, após a eliminação de Giovanna do reality show da Globo.





Segundo parcial da enquete do iG Gente, Lucas aparece com mais chances de ser eliminado do programa, com 51,8% dos votos do público. Alane surge em uma disputa mais próxima do brother, com 37,3% dos votos para sair do programa.

Já Isabelle está em uma posição mais segura do paredão, recebendo apenas 10,9% dos votos nesta reta final do confinamento. O "BBB 24" termina em 16 de abril e segue com a formação de mais berlindas nos próximos dias.

Quem você quer eliminar do reality show? Alane, Isabelle ou Lucas? Vote abaixo:

Alane, Isabelle e Lucas Buda estão no paredão!



Quem você quer eliminar do #BBB24 ? Vote abaixo: — iG Gente (@iggente) April 8, 2024





Como o 19º paredão foi formado?

A prova do líder foi decisiva para a definição da berlinda, já que garantiu benefícios e consequências negativas aos participantes. Alane, pior colocada na primeira etapa da competição, ocupou a primeira posição do paredão.





Davi venceu a prova e garantiu a primeira liderança em todo o confinamento. O brother optou por indicar Lucas Henrique. Em uma votação no confessionário, Isabelle recebeu mais votos e caiu na disputa.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: