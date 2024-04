Reprodução BBB: Matteus dedica cantada para Isabelle: 'Nosso beijo tá garantido'

Um novo casal pode surgir nos últimos dias de "BBB 24"! Neste domingo (7), Matteus e Isabelle tiveram uma conversa comprometedora sobre os próprios sentimentos e vontades. O gaúcho também aproveitou para fazer uma cantada dedicada à sister.

No quarto das fadas, o baiano Davi Brito instigou o clima de romance entre os aliados, dando força para o possível envolvimento amoroso.

Desafiado, Matteus surpreendeu ao dedicar uma cantada especial para Isabelle. "Sei que não sou Boi-Bumbá, mas o nosso beijo está garantido", declarou, arrancando risadas da sister.

A cantada fez referência ao fato de Isabelle ser a cunhã-poranga do Boi Garantido, tradicional do Festival de Parintins.

O Matteus cantando a Isabelle HAHAHAHAAH pic.twitter.com/EDFGUw8Tpm — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 7, 2024

Nas redes sociais, internautas apreciaram o momento. "Pior que eu beijaria facinho, facinho. Me fez rir, já ganhou", afirmou uma usuária do X/Twitter. "Só tá faltando eles entregarem isso pra gente, que encheção esse negócio que nunca acontece", ansiou outra.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp



+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: