Reprodução/Globo - 05.04.2024 Noite no 'BBB 24' teve atritos no grupo fada e planos de Lucas como líder





O Top 7 do "BBB 24" foi definido nesta quinta-feira (4), após a eliminação de MC Bin Laden do reality show . Uma nova prova do líder aconteceu na madrugada desta sexta-feira (5) e Lucas Henrique garantiu a liderança pela quinta vez na edição. A noite foi marcada por novas estratégias de Buda e atritos no grupo fada. Confira o resumo!

Confira a divisão do VIP e Xepa do Líder Lucas. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/YCuWAjoztL — Big Brother Brasil (@bbb) April 5, 2024









'Quebrar' o Top 5

O grupo dos gnomos ficou ainda menor após a saída de Bin, composto apenas por Lucas e Giovanna. Nesta reta final, o líder disse ter como objetivo "quebrar" o Top 5 composto apenas por integrantes do grupo fada. O brother traçou estratégias para diferentes cenários na formação do próximo paredão, nesta sexta-feira.

Caso Giovanna vença a prova do anjo e fique imune, Buda contou que pretende indicar Matteus para a berlinda. No entanto, se a sister não ganhar a imunidade, ele pretende indicá-la ao paredão. O plano acontece como uma forma de prejudicar o grupo fada e fazer com que os aliados votem entre si. Vale lembrar que, nesta dinâmica, os participantes votam para salvar alguém na casa .

🗣️ Lucas para Giovanna: "Se você ganhar o anjo, vamos quebrar o Top 5 deles" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/HSxAIUzU2A — Big Brother Brasil (@bbb) April 5, 2024





🗣️ Lucas para Giovanna: "Se você ganhar (Prova do Anjo, eu mando o Matteus (para o Paredão)" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/BIr6YfXhWP — Big Brother Brasil (@bbb) April 5, 2024





Atritos no grupo fada

Enquanto os gnomos concordaram rapidamente sobre os próximos passos no confinamento, as sisters do grupo fada divergiram sobre o jogo durante a madrugada. Os atritos começaram após Isabelle expressar a dúvida de votar ou não em Giovanna na reta final do reality show.

"Meu coração está na mão, porque não consigo votar na Giovanna. Piorou. Vou conversar com ela, de novo. A gente já está ciente que essa possibilidade existe", afirmou. A amazonense já foi mais próxima da sister na casa e relatou a dúvida anteriormente, como quando questionou a aproximação de Matteus após ter votado no brother.

🗣️ Isabelle: "Gente, e meu coração que tá na mão porque eu não consigo votar na Giovanna" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/LCB4wZkDAx — Big Brother Brasil (@bbb) April 5, 2024





Isabelle também discordou das aliadas quando o grupo teorizou as estratégias do líder Lucas no paredão. A dançarina acredita que Buda não vai indicar a única aliada para a berlinda, enquanto Alane e Beatriz veem o plano como algo "óbvio".

"Será que o Lucas pensa nisso?", indagou a amazonense. "Tenho certeza absoluta [que Lucas indica Giovanna]. Isso é a cara do 'Big Brother'", rebateu Alane. A atriz e a vendedora ainda defenderam a opinião enquanto Isabelle negava a possibilidade desse cenário.

🗣️ Alane sobre indicação do Líder Lucas: "Gente, é tão óbvio que ele vai colocar ela" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/d3bXQEC6Mw — Big Brother Brasil (@bbb) April 5, 2024





🗣️ Isabelle fala sobre Lucas indicar Giovanna: "Será se o Lucas pensa nisso?" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/9HlkJhZDkA — Big Brother Brasil (@bbb) April 5, 2024





Isabelle diz que Lucas não indicará Giovanna ao Paredão. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/uPfL1FJ2AL — Big Brother Brasil (@bbb) April 5, 2024





Outro atrito do grupo que marcou a noite envolveu Beatriz. A sister foi alvo de reclamações de Davi por colocar a casa no "Tá com Nada", por montar uma roupa com cascas de banana, mesmo depois da produção alertá-la de que a ação era proibida.

Inicialmente, Davi reclamou com Matteus sobre a questão, relembrando como avisou a colega para não fazer a roupa com restos de comida. Na madrugada, o baiano ainda questionou diretamente Beatriz sobre a ação, expondo que estava "estressado" por só ter goiabada disponível para comer.

Davi sobre punição de Beatriz: "Eu avisei a Bia 3 vezes: 'Bia, tira essa roupa, tira a roupa, tira a roupa'. Não escuta, aí não tem nada pra comer agora" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/hjiQWQGWd9 — Big Brother Brasil (@bbb) April 5, 2024

















"Não tem nada para comer, o feijão vai demorar 40 minutos. Café da manhã [com] feijão e arroz. E, agora, goiabada. Não dá certo [...] Bia por que você foi adiantar o 'Tá Com Nada?'", indagou. "Eu sei que errei, só posso pedir desculpas, sei que errei", reagiu Beatriz. As sisters tentaram consolar a vendedora e analisaram como também contribuíram para a punição gravíssima na casa.

