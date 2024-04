Reprodução/Globo BBB 24: Davi é opção de voto de Beatriz e Alane após definição de prioridades

Nesta quinta-feira (4), o grupo Fadas aproveitou uma reunião para definir os próximos do jogo no BBB 24. Os integrantes conversaram sobre como será quando eles tiverem que votar entre si.

Alane explicou que o papo é importante com a possível eliminação de MC Bin Laden e possível liderança e imunidade dos rivais Buda e Giovanna.





Davi ressaltou a proximidade de Alane e Beatriz com Isabelle e as sisters afirmaram que a sister é o quarto lugar no ranking delas. O brother era quem ocupava a vaga.

Na conversa, o baiano apontou que as duas estavam corretas por seguirem o coração. "Vou deixar bem claro aqui então. Isabelle e Matteus é meu pódio. No caso, fica vocês duas [Alane e Bia]. Aí na hora eu vejo", revelou ele.

Isabelle, então, afirmou que votaria em Matteus neste cenário.

