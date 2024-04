Reprodução/Instagram BBB 24

Lucas Buda é novo líder da semana no BBB 24! Após a eliminação de MC Bin Laden , os participantes partiram para o provódromo na disputa pela liderança.

Com a vitória, o brother conquistou a quinta liderança na temporada. Diferente dele, Alane, Isabelle e Davi chegaram no Top 7 sem nunca terem vencido a dinâmica.







A prova consistia em entregar os pedidos do patrocinador da forma correta. Os brothers e sisters foram os garçons, onde acompanhavam uma sequência de pedidos a cada rodada. Após a exibição do gabarito, era preciso entregá-los na mesa da forma correta.





Confira a dinâmica da semana



Com Buda na liderança, os participantes farão a prova do anjo na sexta-feira (5). O vencedor está imune da formação do paredão, mas não imuniza outra pessoa. Na mesma noite, um novo paredão é formado com a indicação do líder, e os dois menos votados.



No confessionário, os participantes terão que salvar alguém ao invés de votar.







