BBB 24: MC Bin Laden relembra depressão: 'Muito díficil'

Após ser eliminado do BBB 24, MC Bin Laden foi direto para o “Bate Papo BBB”, com Thaís Fersoza e Ed Gama. Durante o programa, o cantor citou o que mais sente orgulho na trajetória no programa e relembrou momento de depressão.

"Meu maior orgulho é de saber que eu superei muita coisa na minha vida pra estar ali dentro, estar vivenciando aquilo ali. Eu tive uma fase de depressão muito difícil na minha vida", afirmou o MC. "Sei que o pessoal pode ter ficado bravo de 'leva e traz', fofoquinha e tal, mas se eu não estivesse aqui vocês não iam ver isso, né?", brincou.

Ele continuou falando das coisas que precisou superar até chegar no reality: "É uma parada que eu carrego na minha vida, que eu tenho orgulho de falar, e saber que eu passei por tudo nessa vida, enfrentei muita coisa, e cheguei ali de cabeça erguida, feliz e, talvez, sendo uma fonte de inspiração para um pessoal que se espelha em mim no funk, na música", disse o funkeiro.

O recém eliminado já havia falado da depressão dentro da casa mais vigiada do Brasil em outras ocasiões.

