Reprodução/Globo BBB 24: MC Bin Laden

Não deu outra! MC Bin Laden foi eliminado do BBB 24 nesta quinta-feira (4) após enfrentar um paredão duplo com Davi.

Protagonistas de um dos maiores barracos da temporada, o cantor acabou levando a pior e saiu com uma rejeição de 80,34% dos votos. Sendo assim, o rival se manteve na casa com 19,66%.





No discurso, Tadeu Schmidt destacou a rivalidade entre os dois emparedados, destacando as semelhanças na vida e diferença no jogo.





Ao final, Davi elogiou a fala do apresentador. "Que discurso, viu, véi? Falou todas as situações que aconteceu coma gene do início do jogo até o final. [...] Cara, esse foi um grande Paredão e ele era um grande jogador. Foi como o Tadeu falou, ele era uma peça fundamental", declarou ele.

