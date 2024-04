Reprodução/Globo - 03.04.2024 Desânimo tomou conta do grupo gnomo em reta final do 'BBB 24'





O desânimo marcou o grupo gnomo na madrugada desta quarta-feira (3) no "BBB 24". A noite começou com a eliminação de Pitel e uma nova formação de paredão duplo, em que o líder Lucas Henrique indicou Davi e MC Bin Laden foi o mais votado para cair na berlinda. Confira o resumo das reações dos participantes na reta final do jogo!





'Já era'

Após o programa ao vivo, os últimos integrantes do grupo gnomo se reuniram na cozinha e lamentaram o favoritismo do grupo fada entre o público. "Se foi o que o Brasil comprou como grupo do bem...", avaliou Lucas. "Já era", pontuou Giovanna. "A gente não tem o que fazer", adicionou Lucas.

🗣️ Lucas: "Se foi o que o Brasil comprou como grupo do bem"

🗣️ Giovanna: "Já era"

🗣️ Lucas: "A gente não tem o que fazer" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/cVcW5WpLdr — Big Brother Brasil (@bbb) April 3, 2024





A sister ainda disse estar "conformada" com a eliminação de Bin e o funkeiro ponderou: "O paredão fica até mais leve de a gente aceitar de sair". Já no quarto, o cantor expôs que tem 48 horas para se despedir dos amigos. "É o seu velório, né?", reagiu Lucas.

🗣️ MC Bin Laden: "Nós têm 48 horas pra gente se despedir" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/TsEEaT5kPl — Big Brother Brasil (@bbb) April 3, 2024





Reconhecendo a eliminação do amigo, Giovanna e Buda traçaram uma estratégia ousada para o próximo paredão. Os aliados combinaram que, caso um deles ganhe a liderança, combinaram de se indicar para a berlinda, já que uma vaga já seria automaticamente deles. A sugestão acontece para que o grupo fada vote entre si.

Giovanna e Buda vão se indicar pro Paredão caso ganhem o líder. Fadas terão que se votar. #BBB24 pic.twitter.com/t9MT9gud57 — Dantas (@Dantinhas) April 3, 2024





Na área externa, a dupla fora do paredão ainda caiu no choro ao falar da vida pessoal. Já MC Bin Laden entrou no clima de despedida e agradeceu Giovanna antes de dormir: "Foi muito bom tudo o que a gente viveu aqui [...] Obrigado por tudo".





Lucas ainda tentou dormir sozinho no quarto do líder, mas acabou se juntando aos aliados para expressar que não estava bem. Bin e Giovanna consolaram o amigo.









Lucas ainda tentou dormir sozinho no quarto do líder, mas acabou se juntando aos aliados para expressar que não estava bem. Bin e Giovanna consolaram o amigo.





Teorias e planos do grupo fada

O grupo do quarto fada teve uma noite mais tranquila no "BBB 24". Alane e Beatriz celebraram a volta do paredão com um pulo na piscina, mas também falaram de jogo durante a madrugada.

O grupo do quarto fada teve uma noite mais tranquila no "BBB 24". Alane e Beatriz celebraram a volta do paredão com um pulo na piscina, mas também falaram de jogo durante a madrugada.

A vendedora reconheceu o favoritismo dela e os aliados na casa. "Mesmo se tem alguém que talvez não se identifique com a gente, está tudo bem, porque nem Deus agrada todo mundo, quem dirá a gente. Mas está em minoria. A grande maioria gosta da gente", avaliou.

Beatriz fala sobre resultado do Paredão: "A grande maioria gosta da gente" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/r3yET45GSm — Big Brother Brasil (@bbb) April 3, 2024

Davi não observou a reta final do reality show com tanto otimismo quanto as aliadas. No paredão, o brother ressaltou que o "jogo ainda não acabou". "Só vai acabar no dia 16 de abril [...] Enquanto não chego lá, descansa, fica tranquila, já sofreu o que tinha que sofrer", declarou. Também na noite, o baiano repetiu que "sofreu muito" no programa.













O grupo fada ainda fez teorias e planos para os últimos dias no confinamento. Beatriz ignorou o alerta de Tadeu Schmidt sobre personalizar roupas com cascas de frutas e planejou montar um visual com cascas de bananas. Já Alane teorizou que o paredão duplo entre Davi e MC Bin Laden seria falso.









