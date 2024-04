Divulgação/Globo BBB 24: Davi e MC Bin Laden formam paredão duplo

Mais um paredão foi formado na dinâmica Turbo do “Big Brother Brasil 2024”. Dessa vez, rivais de grupos distintos se enfrentam: MC Bin Laden, do grupo Gnomo, e Davi, do grupo Fadas.



De acordo com a enquete feita pela reportagem do iG Gente no X, antigo Twitter, o eliminado deste paredão deve ser Bin Laden com 70,8% dos votos. Apenas nesta semana o grupo já perdeu outras duas aliadas: Fernanda Bande e Giovanna Pitel.



Favorito para vencer o prêmio da atual temporada, Davi recebeu somente 29,2% dos votos e deve, mais uma vez, retornar da berlinda. O embate do brother com MC Bin Laden pode simbolizar mais uma perda no grupo Gnomo.

A última berlinda foi formada após a saída de Giovanna Pitel com 82% dos votos. Lucas Henrique ganhou a prova do líder e indicou o baiano. Já Bin foi emparedado por ter sido o mais votado da casa.

Paredão duplo formado! Quem você quer eliminar do #BBB24 ?