Tadeu Schmidt fez um alerta para Beatriz durante o programa ao vivo do "BBB 24", nesta segunda-feira (2). Antes do Sincerão, o apresentador falou dos riscos da roupa que a sister usava na ocasião, um sutiã com cascas de laranja.





A vendedora personalizou a peça na tarde anterior, para uma comemoração com os colegas do Top 9 da edição. Tadeu reconheceu as boas intenções da participante com o feito, mas não deixou de alertá-la.

"Bia, sei que você fez com todo carinho esse top com as cascas de laranja, mas preciso dar um recado: a gente consultou a dermatologista e ela explicou que laranja é uma fruta cítrica", iniciou.

O apresentador explicou os riscos de Bia usar o sutiã personalizado embaixo do sol: "Não é tão forte como o limão, mas, ainda assim, a laranja também pode acabar causando uma irritação na pele, uma alergia e até queimadura quando se combina isso com o sol".

Beatriz ainda questionou se precisava mudar de roupa para o Sincerão, mas Tadeu permitiu que ela continuasse com a peça, já que não havia mais sol na área externa. "Assim que puder, não deixe de lavar bem a pele que ficou com as casas de laranja. E depois guarda de recordação", completou o apresentador.

