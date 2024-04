Reprodução / GShow BBB 24: Pitel descobre que Lucas Henrique está solteiro; veja

Ao participar do “Bate Papo BBB”, após ser eliminada na noite de terça-feira (2), Pitel assistiu vídeos dela com Lucas Henrique, falou da relação entre os dois e descobriu que o capoeirista está solteiro.

"A gente era muito amigo. Eu acho que nessa gracinha dele de 'baiana, cê me bagunçou', ele ficou pilhado porque a menina Camila não apareceu mais no vídeo. Mas é só amizade. E ele estava muito preocupado com a Camila", explicou a alagoana.

Ed Gama, então, revela o que aconteceu fora da casa. "A mulher dele foi na rede social e se disse solteira. Não estimulou nenhuma rivalidade feminina com você, não atribuiu nenhuma rivalidade a você", contou.

"Eu imaginei quando ela não apareceu. Mas eu espero que eles fiquem bem. Ele fala dela com muito amor. Só não cabe a mim isso, eu acho", reagiu Pitel.

a pitel descobrindo que o buda tá solteiro pic.twitter.com/n1DJ3NEmGn — luscas (@luscas) April 3, 2024





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp