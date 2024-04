Reprodução BBB 24: MC Bin Laden tenta beijar sister durante troca de carinho

O funkeiro MC Bin Laden tentou uma aproximação romântica com Giovanna Lima nesta terça-feira (2). Durante uma troca de carinhos, o cantor tentou beijá-la, mas teve o pedido foi negado.

Na sala do "BBB 24", MC Bin Laden aproveitou o momento isolado com Giovanna para elogiar a sister. A dupla já se envolveu romanticamente no reality, mas decidiu por voltar apenas para condição de amigos. Mesmo assim, frequentemente o cantor e a nutricionista trocam flertes.

"Está cheirosinha", elogiou Bin, enquanto acariciava o braço da sister. "Eu estou", respondeu Giovanna. "Vem cá", disse o funkeiro, insinuando que iria beijá-la. "Vem cá aonde?", rebateu Giovanna, se esquivando do brother.

Os dois continuam trocando carinho, quando Bin tenta dar um selinho e a sister nega. "Você não quer? Não quer, não?", insistiu ele. Giovanna apontou que não ficaria mais com ele dentro do confinamento do BBB.

Posteriormente, MC Bin Laden desabafou com Lucas Buda sobre a situação. "Estou pontuando isso contigo, porque é importante Buda. Eu não posso ter mais a Giovanna como um relacionamento aqui dentro", enfatizou.

"Chegou uma situação que eu sei que o pódio dela é a Pitel e tu... Eu não posso me relacionar com a Giovanna, porque se amanhã a Giovanna vota em mim, isso pode pesar contra ela, entendeu?".

MC Bin Laden analisa que o mesmo pode ocorrer com ele. "Se eu voto nela também pode pesar, porque você é a segunda pessoa do meu pódio, tá ligado? Então, eu consigo separar. Eu consigo enxergar a Giovanna como amigo", argumentou.

