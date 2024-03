Reprodução/TV Globo - 23.03.2024 Matteus e Isabelle explicam sua relação após comentário de Alane

A participante do BBB24 Isabelle Nogueira esclareceu que não possui nenhuma relação amorosa com o seu colega de confinamento Matteus Alegrete . Em uma conversa no Quarto Fadas, ela colocou um ponto final nas especulações de uma possível aproximação amorosa com o brother.



"O que me preocupou foi, se eu estou dando a entender alguma coisa. Eu respeito muito o Matteus, e eu gosto de dançar com ele. Até porque ele sempre me convidou pra dançar, sempre me tirou pra dançar, mas eu só queria entender, já que até estão vocês aqui, não o Matteus, que ele não tem essa mesma opinião que eu. Se vocês... Ela, como falou comigo, que se eu estou dando a entender alguma coisa, porque eu não quero dar a entender nada", diz a sister manauara.

A justificativa surge após um comentário da colega de confinamento Alane, na festa da última sexta-feira (22). Ela brincou sobre a amizade que Isabelle e Matteus possuem.

Segundo Isabelle, suas atitudes estão todas no âmbito da "brincadeira", sem nenhuma outra intensão. "Da minha parte não tem, tem só a brincadeira de dançar, que eu gosto muito, gostei muito de conhecer... Até falei pra Bia, que voltando do Paredão, eu ia me oportunizar a conhecer mais ele. Até porque é uma pessoa que, assim, dança comigo nas festas, enfim. E aí era isso. Eu comecei a me questionar: será que eu estou dando a entender alguma coisa? Porque pra mim é só uma dança, uma brincadeira, é uma pessoa legal, entendeu?", explica a dançarina.

Ela afirma que os comentários dos brothers acabam deixando-a confusa se está "dando a entender alguma coisa?". Ela então pede a opinião do seu aliado Davi , e diz que gostaria de conversar mais tarde apenas com ele. Davi então questiona: "Pra mim?”, e ela retorna dizendo que precisa da "opinião [dele] como amigo”, responde ela.

Olhar romântico

Alane diz o que sente da interação entre Isabelle e Matteus. A sister inicia: "'Eu não acho que você dá a entender de nada, eu acho que dançar, ainda mais para mim que danço, acho que não existe malícia alguma em dançar, nada disso. E eu também respeito muito vocês. Eu, lá fora, eu sou essa pessoa assim, eu gosto de juntar meus amigos, de brincar com meus amigos, entendeu? E gosto de viver histórias de amor e ver histórias de amor. E eu respeito muito a Anny, porque eu amo a Anny. Ela é uma pessoa que teve uma relação com o Matheus aqui...eu respeito muito o que viveu, o que teve a história e tudo mais”.

Ela justifica dizendo que gosta de olhar as coisas com uma visão mais romântica, e diz que quando vês as interações entre os dois, acha "bonitinhos". "E é só isso. Você pode não ter essa intenção com ele, você pode não ter essa intenção com ela. Mas, por vocês serem os meus amigos, eu achei interessante falar só: 'Olha, eu acho vocês muito bonitinhos'. Mas também com muito respeito a Anny, que eu não sei nem se ela pode ficar com raiva de mim, de me ouvir falando um negócio desse, entendeu?”, justifica.

Alane afirma que gostaria de ter compartilhado da opinião que tinha com eles e que por isso que chegou ao assunto. "Eu não acho que você está dando a entender, eu não acho que você pode ser mal vista por isso. Nada disso, eu entendo a neura com lá fora, que eu tenho muito essa neura com lá fora também, então eu imagino que seja isso que você está sentindo, assim, medo de julgamentos e tudo mais".

Entretanto, ela finaliza dizendo que acha que não deveria ter tocado no assunto: "Eu não estou forçando nada, nem falando o Matheus faz isso. Só estou dizendo que eu acho bonitinho. Só isso mesmo".

