A participante do Big Brother Brasil 24 Isabelle Nogueira foi a primeira a fazer a Prova do Anjo neste sábado (23). A dinâmica consiste em encontrar objetos escondidos em um cenário gigante, com três etapas. Entretanto, a prova da sister acabou chamando a atenção nas redes sociais após ela destruir uma parte da cenografia.



Isabelle danificou portas, gavetas e elementos decorativos enquanto corria atrás dos objetos. Tadeu , que no momento narrava a participação da sister para o público, chegou a brincar com a situação. "Cunhã está destruindo nosso cenário! Mais delicadeza, menina!", dizia o apresentador.

Nas redes sociais, algumas pessoas comentaram a participação de Isabelle, reforçando que a sister deveria ter mais cautela e precisão na hora da prova, mesmo que seja em um ambiente de competição.

Outra parcela do público, no entanto, achou graça na forma como a dançarina levou a prova e acabou destruindo todo o cenário. Diversos memes foram criados com a situação.

"Não vou em locais onde meu filho não é bem-vindo"



tem 30 minutos que estão arrumando as coisas que a isabelle quebrou



A produção teve que pausar a Prova do Anjo por mais de uma hora para conseguir consertar os estragos feitos pela sister.



Isabelle fez o melhor tempo da prova até o momento. Entretanto, ela deveria achar todas as peças de um quebra-cabeça e montá-lo sem deixar nenhuma peça desencaixada. Ela acabou sendo desclassificada da prova por não encaixar direito as peças.

