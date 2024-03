Twitter/@andriisagatelli - 23.03.2024 O Autódromo de Interlagos foi tomado pelo barro

Neste sábado (23), acontece o segundo dia do festival Lollapalooza 2024, na cidade de São Paulo. Entretanto, nas redes sociais, diversos usuários reclamaram da grande quantidade de lama no Autódromo de Interlagos, em decorrência das chuvas persistentes.



No Twitter/X, o termo "Lamapalooza" foi parar nos trendigs topics. As chuvas caíram persistentemente desde a última sexta-feira (22), data que marca o início da décima primeira edição do festival.

O Autódromo ficou tomado por grandes poças de barro, sendo as áreas que ligam o palco Budweiser aos palcos Samsung e Alternativo os mais afetados.

serio gente CHEGA de lamapalooza pic.twitter.com/oAEb8X4dFg — ana 🐺 (@nextlevelana) March 23, 2024

Pós do lamapalooza no autódromo de interbarros pic.twitter.com/ri5hBoI7fq — Camila (@DarkPrism13) March 23, 2024

pagaram um rim no ingresso pra chegar lá e receber uma rave que conseguiriam pagar sei lá 10x a menos? #LollapaloozaBrasil pic.twitter.com/V7EYYl2JH3 — COWBOY GENcarlos 𐚁 (@gencarloss) March 23, 2024





A estudante Vitória Gomez contou ao iG Gente que "foram poucos os momentos em que a chuva deu trégua". A jovem foi ao evento na última sexta-feira. Ela explica que a situação começou a piorar "a partir das seis horas da tarde", momento que "começou a chover mais forte, e os poucos lugares em que não estava com lama, viraram um brejo total".

Mas Vitória afirma que isso já era "um pouco esperado, porque São Paulo não tem outro lugar que tenha essas proporções para fazer um evento [como o Lollapalooza] e a gente já sabe que o Autódromo fica desta maneira". Ela ainda garante que as chuvas e a lama "não impedem a experiência do show".

"Eu, por exemplo, já fui sabendo disso! Claro, a lama prejudica porque você fica preocupada com a sua roupa, ela atrapalha na hora de caminhar, mas também acho que era algo já era esperado. Chega um momento que simplesmente não para onde fugir, e a gente enfia o pé na jaca mesmo, porque não tinha o que fazer", completa a estudante.

O Lollapalooza 2024 acontece neste fim de semana , em São Paulo. Com artistas estreando no festival e carinhas já conhecidas pelo público do evento, o line-up da 11ª edição contém cantores dos mais variados gêneros musicais.

No segundo dia de shows, o rock será o principal ritmo a ser escutado no Autódromo de Interlagos. Os headliners do dia 23 de março serão as bandas Kings of Leon, Limp Bizkit e o encontro do grupo Titãs.

