Reprodução/Globo - 20.03.2024 Revolta de Fernanda e conselhos de Davi a Isabelle marcaram a noite no 'BBB 24'





A eliminação de Raquele do "BBB 24" gerou a reflexão dos participantes sobre o jogo, na madrugada desta quarta-feira (20). Davi decidiu aconselhar Isabelle sobre a postura da aliada no reality show. Já Fernanda se revoltou com comentários de aliados, sobre o favoritismo do público e a fama que ela tem de "jogar da cama do quarto".





Alerta

Isabelle decidiu se isolar na última noite , após a acusação de Raquele de que Alane e Beatriz falavam mal da dançarina antes de estabeleceram a aliança com ela no jogo. Já nesta madrugada, a amazonense concordou em conversar com Davi e recebeu conselhos e um alerta do amigo.



"Abre o olho. Isso não serve só para Raquele ou esse assunto, isso serve para tudo. Cuidado com suas decisões, escolhas e com o que você vai fazer. Aqui estamos em busca de um sonho. Cuidado, às vezes, com a distração. Muitas pessoas já saíram da casa, justamente, por distrações. Aqui, tudo é jogo", afirmou o brother.

Davi para Isabelle: 💬 "Cuidado com as suas decisões, com as suas escolhas..." #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/PDKWgcrd87 — Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2024





Isabelle ponderou que não se arrepende de ter "jogado com o coração" até esse momento do programa, mas Davi seguiu repetindo para a aliada "abrir o olho". "Ninguém está falando para você não ouvir [o coração] [...] Será que você não está enxergando o que está acontecendo aqui na casa? Super natural, super óbvio", rebateu o motorista de aplicativo.

Isabelle: "Até aqui, Davi, eu ouvi muito meu coração e eu não me arrependo de absolutamente nada"



Davi: "Não, ninguém tá falando aqui pra você não ouvir, Isabelle [...] Tô falando pra você ter cuidado" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/RU3DEGx05b — Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2024





Davi para Isabelle: "Você não tá enxergando o que tá acontecendo aqui na casa? Super natural, super óbvio..." #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/gLyIssAK3C — Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2024





As preocupações da amazonense também envolvem a aproximação dela com Matteus. A sister compartilhou com Davi o receio de formar uma amizade com o brother após ter votado nele. O baiano acompanhou o desabafo da amiga e ainda a aconselhou sobre o caso da acusação de Raquele.

Isabelle falando que se sente incoerente porque já votou no Matteus, mas gosta de curtir as festas com ele #BBB24



pic.twitter.com/IraMddHqJd — Dantas (@Dantinhas) March 20, 2024





Isabelle: "Quando foi ontem, a Raquele falou no ao vivo aquilo dali, aquilo mexeu muito comigo" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/MEEN3fyGpj — Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2024









Revolta de Fernanda

A saída de Raquele gerou um debate na casa sobre o favoritismo de alguns participantes entre o público, já que Alane e Beatriz voltaram de diversos paredões na edição. Alguns dos aliados de Fernanda se desanimaram com a perspectiva de rivais serem mais admirados entre os espectadores, o que irritou a sister.

"Acho um saco quando o pessoal fica cantando derrota. Só que não vou ser coach dos outros", disse a modelo em uma conversa com MC Bin Laden. "Não concordo com metade das coisas que vocês falam. Às vezes até saio de perto", ponderou em outro bate-papo com Pitel.

🗣️ Fernanda: "Eu acho um saco quando o pessoal fica cantando derrota" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/M9IsoUFEFW — Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2024





Fernanda: "Eu não concordo com metade das coisas que vocês falam" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/Y2YsJ7h2jv — Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2024





Fernanda ainda ressaltou que não é possível ter certeza de quais rivais são, de fato, favoritos entre o público. "Lá fora sou uma m*rda, aqui não sou. Aqui, sou uma das 26 no Brasil inteiro. Então quero que todos vocês se juntem e vão para p*ta que pariu. Caguei. Não vou desistir enquanto estou aqui", declarou, revoltada com a postura dos aliados.

Fernanda: "Eu sei que eu sou forte para um c*** aqui, só não sei com quem. Não sei se é com a Bia, se é com Alegrete, se é com Davi, mas eu sei que eu quebro alguém ali, só não sabemos com quem" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/r7vt48yzec — Big Brother Brasil (@bbb) March 20, 2024









A sister também se irritou por comentários de participantes sobre o jogo dela, de que a modelo joga apenas enquanto está deitada na cama do quarto. "Estar no quarto é estar em um lugar. Como você resume meu jogo em ficar no quarto? C*ralho, sou só isso? Um quarto? Olha a visão das pessoas. Então caguei. Vai ser ficando no quarto que vou ganhar essa p*rra, vão tomar no c*", reclamou.

Fernanda ainda ressaltou que "se garante" no jogo deitada na cama e se revoltou com comparações a Isabelle. "No nosso olho, parece que [Isabelle] só vem aqui para dançar e segurar um grilo. Não estou no mesmo nível da Cunhã [...] Me garanto muito bem, deitada na cama ou não", avaliou.

BOTA PRA FUDER MESMOOO FERNANDA!!!! RELACIONAR A FERNANDA APENAS AO QUARTO É FORÇAR DEMAISSS! ELA JOGA SIM E QUEM DISCORDA NÃO TA VENDO O MESMO BBB! #BBB24 #TeamNanda pic.twitter.com/bsGdhBEkBM — QG da Fernanda 🐺 (@QGdaFernanda) March 20, 2024













Entre os desabafos com Pitel, Fernanda também criticou Beatriz pelos comentários que a vendedora fez durante o programa ao vivo. "A garota falando da irmã que estava quase morrendo. Essa hora no ao vivo? Vai contar essa história essa hora? Ninguém me falou que era para contar meus problemas também no ao vivo", declarou.

Fernanda sobre Bia: "A garota falando da irmã que tava quase morrendo... Essa hora no ao vivo? Vai contar essa história essa hora? Ninguém me falou que era pra contar meus problemas também no ao vivo..." #BBB24



pic.twitter.com/1yzbsWZGya — Dantas (@Dantinhas) March 20, 2024





