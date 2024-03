Reprodução/Globo BBB 24: VTs dos Fadas e Gnomos geram discussão do público

Nesta terça-feira (19), o BBB 24 transmitiu dois VTs especiais para os grupos que moram na casa atualmente, os Fadas e os Gnomos.

O Fadas, formado por Alane, Beatriz, Matteus, Davi e Isabelle, apareceram primeiro relembrando os integrantes que já foram eliminados até a formação atual.





Já os Gnomos, com Fernanda, Pitel, MC Bin Laden, Buda, Raquele, Giovanna e Leidy Elin, ficaram marcados pela junção no intuito se ajudarem no jogo.









Nas redes sociais, os internautas comentaram e compararam os dois grupos, apontaram veracidade e a lealdade entre os participantes.

os vts colocando o grupo fadas como conto de fadas literalmente e os gnomos como pessoas reais quem entendeu entendeu — BBBelissima (@BBBelissima) March 20, 2024









agora os fatos sem clubismo os gnomos são infinitamente mais interessantes que os fadas em termos de personalidades pic.twitter.com/Eld7qsGE4r — isadora (@isinha_n) March 20, 2024









esses vts do fadas e gnomos hoje o boninho quis fazer uma coisa E EU ENTENDI pic.twitter.com/Uh8Ue5vU1i — atena fonseca villa bande (@killzrqueen) March 20, 2024





O mais engraçado do VT dos gnomos é que eles tentam mostrar uma vibe humana do grupo, quando na verdade a maior parte do dia estão lá falando as maiores barbaridades sobre o grupo fadas! #bbb24 pic.twitter.com/ePt4aIZaAO — Estressado de nascença (@cssr___) March 20, 2024









os gnomos vão ser eliminados um por um e ainda assim serão lembrados como o melhor grupo da edição — lorrany (@tweetalorrany) March 20, 2024





