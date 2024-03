Reprodução/Globo - 19.03.2024 Noite no 'BBB 24' tem preocupação de Isabelle e deboche de Davi após Sincerão





O Sincerão abalou as relações entre os participantes do "BBB 24", na madrugada desta terça-feira (19). Na dinâmica, Davi ficou de fora do pódio dos aliados e virou motivo de deboche dos rivais. Raquele também revelou que Alane e Beatriz falavam mal de Isabelle antes de se tornarem aliadas da sister, o que deixou a amazonense abalada na noite.





Choque

Após a atividade da discórdia, Isabelle tirou satisfação com os aliados do grupo Fada sobre a acusação de Raquele. "Vocês desciam a lenha em mim? Estou muito confusa em relação a tudo isso", afirmou a dançarina. Alane e Beatriz reagiram ao questionamento com brincadeiras, mas a amazonense seguiu preocupada.





Em conversa posterior com Davi, Isabelle reforçou como é "estranho" saber da acusação de Raquele sobre as sisters. "Você sabe se essa situação é verídica? Você é levada pelo que as pessoas falam? [...] Você está em choque porque ouviu uma coisa que não sabe se é verdade", declarou o brother.

"Não posso ficar em choque?", rebateu a sister. Ao longo da madrugada, Davi tentou conversar novamente com Isabelle sobre o caso, mas a sister optou por se isolar diante do choque. Ela ficou sozinha em áreas da casa, cantando ou procurando o grilo com que interage no confinamento.





Isabelle procura um grilo na área externa da casa. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/jVc2HLauZN — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2024













A reação de Isabelle com o ocorrido gerou críticas de Lucas Henrique, que analisou como a postura dela exibe como a sister não movimenta o jogo. "O que ela vai fazer com a informação que ela recebeu hoje? Nada, não vai nem conversar disso. No máximo uma desculpa e vida que segue", ponderou o brother.

Lucas Henrique sobre Isabelle: "O que ela vai fazer com a informação que ela recebeu hoje? [...] Nada!" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/M8mWrEHq7c — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2024





Já no quarto Fada, Alane, Beatriz e Matteus também repercutiram a acusação de Raquele. "Só falam idiotice. Eles não têm argumento plausível", expressou a vendedora, que também opinou como a amizade com Isabelle no programa foi um movimento "natural".









Alane ainda relembrou quando Deniziane criticava Isabelle em conversas com ela. "Quando a Anny falava alguma coisa, eu falava assim: 'Olha, eu tenho uma opinião ou outra, mas eu não conheço ela [Isabelle]'. Não vou falar em voz alta as coisas que estou pensando, porque não tenho certeza", ressaltou.

Alane: "Quando a Anny falava alguma coisa [...] eu falava assim: 'olha, eu tenho uma opinião ou outra, mas eu não conheço ela [Isabelle]'" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/CgYFIH6oqq — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2024





Deboche

Alane, Beatriz e Matteus, aliados de Davi, participaram do Sincerão e elencaram o pódio entre si, deixando o motorista de aplicativo de fora da seleção. A ausência do brother nas preferências de aliados foi comentada pelos adversários do grupo, que também debocharam da situação.

Buda avaliou que Davi devia esperar, ao menos, integrar o pódio de Matteus. MC Bin Laden sugeriu que o participante se tornou um "agregado" do grupo, mas Leidy Elin rebateu, opinando que o Pipoca "dá as cartas" do jogo para os colegas.

🗣️ Lucas sobre Davi: "Ele achou que estaria no pódio do Matteus" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/vdSfrWVHMl — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2024





O funkeiro levou os brothers às risadas ao debochar sobre o que faria no Sincerão, caso fosse um dos aliados de Davi. "Ia perguntar: 'Tadeu, estão acabando os segundos, mas pode ser quatro pessoas [no pódio]? Fiquei com dó do Davi", pontuou, entre risadas, enquanto Leidy e Pitel seguiam criticando o brother.

Brothers falam sobre Davi não ter sido escolhido para nenhum pódio no Sincerão. #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/qKQLgj8RoT — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2024





Em conversas ao longo da madrugada, outros brothers falaram da posição de Davi na dinâmica. "Mostrou para o Davi que ele, simplesmente, está sozinho [...] É bom para ele ver que não é prioridade de ninguém", avaliou Raquele. Fernanda ainda opinou que o brother estaria mais forte no jogo se ele fosse aliado apenas de Isabelle, mas que se enfraqueceu pela união com o grupo Fada.

Raquele falando que foi bom pro Davi ver quem ele nao é prioridade de ninguém.



Buda e Leidy disseram que Davi achou que estaria no pódio do Matteus. #BBB24



pic.twitter.com/GoCgTIg6rC — Dantas (@Dantinhas) March 19, 2024





Fernanda falando que o Davi foi burro por ter se aliado aos Fadas e que ele estaria grandão se estivesse ficado só com Isabelle.



Fernanda: "Ele se perdeu, se corrompeu, traiu a amiga" #BBB24



pic.twitter.com/jcokCDDX3N — Dantas (@Dantinhas) March 19, 2024





Beatriz criticada

Além das opiniões sobre Davi, Fernanda voltou a criticar Beatriz na noite. "Nada dela me desce, eu acho tudo muito mentiroso, tudo muito forçado, muito mal-educada e desesperada para aparecer", declarou, em conversa com Bin na academia.

🗣️ Fernanda sobre Beatriz: "Nada dela me desce, eu acho tudo muito mentiroso, tudo muito forçado..." #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/BotGiFYTot — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2024





Diante de conversas na casa sobre um possível favoritismo da vendedora, o cantor disse que não enxerga a participante como a favorita da edição. "A Bia vai sair por cansaço, não vejo ela com esse favoritismo, porque cansa. Ela não é real, não é assim 24 horas", destacou.

🗣️ MC Bin Laden sobre Beatriz: "A Bia vai sair por cansaço, não vejo ela com esse favoritismo... Ela não é real." #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/I627JbId1C — Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2024









Antes de dormir, Fernanda ainda disse a Pitel que "não tem nada contra" Beatriz, mas julgou os motivos para não gostar da participante no reality show: "Quero o sucesso dela como quero o de qualquer outra pessoa, de forma normal. Só que a partir do momento que a pessoa me trata mal, me deseja o mal e só me oferece o pior lado, não quero olhar para a cara dessa pessoa".





