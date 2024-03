Reprodução Equipe de Fernanda se volta contra sister após fala preconceituosa

A equipe de Fernanda surpreendeu nesta terça-feira (19) ao publicar uma nota repudiando as falas preconceituosas da própria sister. Através do Instagram, os responsáveis pelas redes da confeiteira enfatizaram que ela errou ao sugerir que a rival Beatriz tem problema genético.

"Não existe desculpa plausível capaz de apagar ou diminuir a dor de todos PCDs e suas famílias nesse momento. Fernanda errou e ponto. Independente da intenção, foi uma fala infeliz", iniciou.

A equipe deixou claro que não compartilha e nem apoia as falas discriminatórias da participante. Na última segunda-feira (18), Fernanda chamou Beatriz de "dodói", sugeriu um problema de cromossomo e disse que faltava um laudo médico para a rival.

"Enquanto equipe, não compactuamos com o que foi dito e temos ciência que também é nosso papel alertá-la sobre o assunto aqui fora, para que ela possa compreender e se retratar com outras mães que travam batalhas semelhantes as dela", completou.

A nota finaliza se solidarizando com as pessoas ofendidas. "À todos PCDs e suas famílias, oferecemos nosso carinho, respeito e compreensão", dedicou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: