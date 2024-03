Reprodução/Instagram Boninho

Diretor do "BBB 24", Boninho se pronunciou, na tarde desta terça-feira (19), para assumir o erro da divulgação de uma dinâmica do reality. A manifestação acontece após o marido de Ana Furtado receber diversas críticas nas redes sociais.



"Pessoal, sobre o vídeo anterior: apaguei mesmo! E não pelas críticas, mas porque logo vi a besteira que falei sem noção e não tenho problema em assumir isso. Nada a ver, literalmente, porque o foco da dinâmica que pensamos com tanto carinho para essa semana é completamente outro. Que vergonha", desabafou.





O que aconteceu?

Mais cedo, o diretor do reality show divulgou um vídeo anunciando a entrada de um participante falso no confinamento. Entre as missões do ator na dinâmica, Boninho listou: "seduzir as meninas" e "provocar os meninos".

"Amanhã começa uma nova trollagem para vocês se divertirem, vai entrar na casa um 'hermano'. É aquela história da troca de participantes de Big Brother no mundo inteiro. Mas, na verdade, esse 'hermano' não está participando de Big Brother nenhum, muito menos Big Brother da Argentina", iniciou, em seu perfil do Instagram.

"A ideia é brincar com ele e, para piorar mais ainda, a gente vai dizer que a Yasmin foi para o Big Brother da Argentina. Então é uma troca de participantes e isso pode causar um problema, deles achando que ela pode voltar, que era um Paredão fake", explicou.

O diretor da Globo enfatizou que a entrada do argentino será para mexer com os corações das meninas e provocar ciúme nos rapazes.





Pouco tempo após a publicação, Boninho excluiu o vídeo original e publicou um editado, que não aborda as "missões" do participante fake. A declaração do diretor causou enorme revolta em parte dos telespectadores do reality show.

“Ele tem uma tarefa: seduzir as meninas” que coisa RIDÍCULA, boninho! O que esse programa tá virando? pic.twitter.com/bbzkKnUx9p — . (@poxaagrazi) March 19, 2024









