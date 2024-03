Reprodução/Globo - 06.03.2024 Lucas Penteado elogiou postura de Wanessa Camargo após expulsão do 'BBB 24'





Lucas Penteado elogiou Wanessa Camargo pelo posicionamento que teve após ser expulsa do "BBB 24". Em um vídeo, a cantora pediu desculpas ao público que se sentiu ofendido pelas ações dela no reality show.





O ex-brother aprovou a fala da artista no Instagram. "'BBB' acabou, voltamos a ser sociedade. Sociedade essa doente, sim, e que precisa cada vez mais de pessoas reconhecendo os erros e desconstruindo as próprias mazelas. Sinceramente, obrigado, e parabéns pelo posicionamento. Fique bem", escreveu.

Lucas desistiu do "BBB 21" após os embates com diversos participantes, como os conflitos diretos com Karol Conká. O ator comenta atual edição do programa nas redes sociais e tem a torcida declarada para Davi, maior rival de Wanessa e quem a cantora agrediu, o que causou a expulsão.





Penteado já havia falado da saída de Camargo da atração da Globo. "Infelizmente a Wanessa foi eliminada. Digo infelizmente, porque temos que nos preocupar com o psicológico que as pessoas ficam após serem eliminadas de um reality show, mexe muito com a nossa cabeça. Lá dentro a gente acredita que está fazendo as coisas certas", avaliou no último sábado (2).

"Só desejo coisas boas, Wanessa, que Deus te abençoe e ilumine sempre. É uma grande artista brasileira, precisa ser valorizada por tal feito, tal dedicação, dia após dia, estudando, trabalhando, se dedicando para fazer a música brasileira chegar onde vem chegando", completou.

Ele ainda reforçou a torcida por Davi na postagem: "Você é campeão do 'BBB'. Calma aí, calabreso. Não leva nada para o coração e não deixa subir à cabeça essa eliminação, não tem nada a ver com você. Foi um ser humano que agrediu o outro dentro do reality". Em outro vídeo, Lucas Penteado ainda analisou o racismo envolvendo a participação do brother. Veja abaixo as publicações:









