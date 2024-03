Reprodução/Instagram - 05.03.2024 Wanessa Camargo se pronuncia após expulsão do BBB 24





Após ser expulsa do BBB 24, Wanessa Camargo usou as redes sociais pela primeira vez e comentou sobre o ocorrido. No Instagram, a cantora compartilhou um vídeo e pediu desculpas ao público pelas ações dentro da casa.

"Oi, gente, desculpa a demora de vir aqui falar com vocês, mas os últimos dias tem sido bem difíceis pra mim. Eu estou assimilando tudo ainda. O Big Brother foi a experiência mais desafiadora da minha vida e foi um choque para mim sair da maneira que eu saí", começou a artista.





















A cantora revelou que não imaginou que sairia da forma que saiu do programa e aproveitou para pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos com as falas e atitudes dela no reality show.

"Eu quero hoje pedir desculpas de coração a cada pessoa que se sentiu mal, machucada ou ofendida com alguma palavra minha ou com atitudes minhas lá dentro. Nunca foi a minha intenção, nunca. Todos nós erramos, acertamos como sociedade. Eu me incluo nisso. Mas o mais importante é a gente entender que estamos em um processo de aprendizado constante. para evoluir, e eu quero muito evoluir. Obrigada a todos vocês que me ajudaram, me apoiaram. A minha família, a minha equipe e a vocês que estão comigo há 23 anos de carreira que eu tenho aqui. Obrigada a cada um que me conhece, que não conhece. Obrigada pelo apoio, pelo carinho de vocês. Em breve eu volto aqui quando eu me organizar internamente melhor eu volto com muito mais pra vocês e com boas novas", finalizou.

Nos comentários, amigos e seguidores apoiaram a artista. "Você é incrível", comentou Patrícia Leitte. "Você é maravilhosa, nós amamos você", disse outro. "Fique bem", escreveu um terceiro.

