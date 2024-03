Reprodução/TV Globo BBB 24: Tadeu quebra protocolo ao anunciar resultado de paredão

A noite de eliminação desta terça-feira (5) contou com um feito inédito nesta edição. O apresentador Tadeu Schmidt antecipou a decisão e liberou a emparedada Alane antes mesmo do discurso.



Os participantes foram tomados pela surpresa e chegaram a ficar boquiabertos com a revelação de que Alane estava fora de perigo. Após a atitude de Tadeu Schmidt, a edição do programa exibiu um VT especial para a sister.





Alane, esse paredão nao é sobre vc, pode relaxar



Passei mal #bbb24 pic.twitter.com/MYMgcDepPe — BBBabi (@babi) March 6, 2024









Quem foi eliminado?

Quem se despediu do sonho do "BBB 24" foi o professor de geografia Michel, com 70,33% dos votos. O participante deixou o reality assumindo a 3ª posição no ranking de rejeições da temporada.

Concorrente do paredão, Davi se salvou da eliminação, obtendo apenas 28,73% dos votos, enquanto Alane 0,94 pontos percentuais.