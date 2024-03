Reprodução/Globo - 06.03.2024 Pedido de Yasmin no confessionário e especulações de paredão falso marcaram a noite no 'BBB 24'





Michel foi eliminado do "BBB 24" nesta terça-feira (5), após receber 70,33% dos votos em um paredão com Alane e Davi . A saída do brother movimentou a madrugada desta quarta-feira (6) no reality show, marcada por especulações sobre um paredão falso e um pedido de Yasmin Brunet a Boninho.





Paredão falso?

A eliminação da semana abalou principalmente Raquele, uma das maiores amigas e aliadas do professor no programa. A doceira foi consolada por Giovanna, com quem caiu no choro e teorizou a possibilidade da berlinda ser falsa.

"Como eu queria que esse Paredão fosse falso", declarou Raquele, apontando que não descartaria a possibilidade até sexta-feira. "Vamos ficar com essa m*rda na cabeça até sexta", concordou a nutricionista.





Mais tarde, Yasmin também sugeriu que a eliminação de Michel fosse falsa. "Tomara que seja falso", declarou. Pitel questionou se a modelo conseguia enxergar um paredão falso neste momento do jogo, ao passo que Brunet declarou "não saber nada" e Leidy Elin disse acreditar que mais pessoas entrarão no jogo.









Pedido a Boninho

Apesar das teorias sobre a berlinda, Yasmin reconheceu que Davi é um dos participantes favoritos entre o público. A constatação marcou a confusão da sister com o jogo, já que, na noite anterior, ela afirmou que gostaria de sair do reality , caso o brother se salvasse de mais um paredão.

"Nem sei mais o que estou fazendo aqui [...] Acho que estou perdendo tempo aqui", expressou em conversas nesta madrugada. "Se for para sair, saia do jeito certo", aconselhou Pitel, a orientando a não desistir do "BBB".





Em uma noite mais calma na casa, Boninho revelou que Brunet cumpriu a promessa de ir ao confessionário caso Davi não fosse eliminado. "Yasmin prometeu e fez o que falou: 'Se Davi ficar, vou ao confessionário'. E foi", iniciou em um vídeo nas redes sociais.

O diretor demonstrou a preocupação com a situação e entregou qual pedido ela fez a ele e à produção. "Acionamos a psicóloga, a direção. Eu me acionei, quase fui para lá também. Sentamos no confessionário e ouvimos a Yasmin fazer a declaração: 'Meu cigarro acabou. Dá para mandar mais cigarro?' [risos] Leva um maço inteiro", explicou.

Boninho contando que Yasmin foi pro Confessionário pedir cigarros #BBB24



pic.twitter.com/LZNlaJaah8 — Dantas (@Dantinhas) March 6, 2024





Entre jogo e carinhos

Lucas avaliou o andamento do jogo no momento e ressaltou que não tem mais medo de enfrentar um paredão no programa. A declaração foi acompanhada de uma menção à esposa dele: "Não passo a mão na cabeça de ninguém. Não passo a mão na cabeça da minha esposa, cara. A pessoa que eu mais amo nessa vida".

"Quando ela erra, falo para ela exatamente o que ela erra. Ela falava para mim: 'Quando você chegar lá [no 'BBB'], vai ficar passando a mão na cabeça dos outros. Na minha você não passar'", completou. Buda se referiu a Camila Moura, com quem iniciou um relacionamento em 2008.

🗣 Lucas Henrique: “Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu não passo a mão na cabeça da minha esposa, cara. A pessoa que eu mais amo nessa vida” #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/qFmCic1xct — Big Brother Brasil (@bbb) March 6, 2024





Contudo, o brother não sabe que foi acusado de traição por Camila , devido aos flertes e proximidade dele com Pitel no confinamento. A também professora terminou o relacionamento com o marido e segue vivendo polêmicas envolvendo a relação do ex com a sister na casa. Nesta madrugada, inclusive, Lucas fez carinhos na participante.









Mais conversas sobre jogo

Outras declarações que marcaram a madrugada envolveram reflexões sobre o jogo, como quando MC Bin Laden reconheceu que precisa ser mais incisivo nos posicionamentos. O cantor também avaliou que não pode mais "entregar" o jogo para Davi, que, enquanto isso, reforçava a aliança com Isabelle no programa.



Bin Laden: "Nós entregou a casa pro Davi fazer limpeza. A gente não pode entregar outra semana pra limpeza porque ele tá utilizando como jogo" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/NgurvXOAd4 — Big Brother Brasil (@bbb) March 6, 2024





Davi: "Isabelle, cada dia que passa eu quero estar mais perto de você, tá?" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/FcpGPgSObM — Big Brother Brasil (@bbb) March 6, 2024





