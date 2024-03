Reprodução/Globo - 04.03.2024 Michel disputa o primeiro paredão no 'BBB 24'

Eliminado do "BBB 24" nesta terça-feira (5), Michel deixa o reality com um aproveitamento financeiro surpreendente. O ex-brother garantiu o equivalente a R$ 250 mil em recompensas oriundas das dinâmicas da casa, superando o valor do prêmio do 2º colocado do programa, de R$ 150 mil.

O professor foi anjo por três vezes, sendo que, em uma das provas, conquistou um carro avaliado em R$ 218 mil. Na primeira vitória, ele garantiu R$ 5 mil em aplicativo de entrega de comida e em outra ele somou R$ 10 mil de uma marca de amaciantes.

Além disso, ele tem R$ 5 mil de uma marca de produtos de higiene, um videogame avaliado em R$ 4,3 mil e R$ 10 mil de uma universidade, totalizando R$ 252,3 mil.

O montante ainda poderá sofrer aumento após serem inclusos alguns prêmios cujos valores não foram definidos, como duas passagens nacionais, premiada por uma companhia aérea; e uma bolsa de graduação ou pós-graduação de uma universidade do Rio de Janeiro.